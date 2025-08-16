Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter randalieren in Schulgebäude

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In der zurückliegenden Nacht (Freitag auf Samstag) drangen unbekannte Täter in die Sothenbergschule - Am Mühlenbusch - ein. Im Inneren des Gebäudes randalierten die Personen. So wurden u. a. Bilder von den Wänden gerissen, Inhalte von Schubladen auf den Böden verteilt, Schränke umgeworfen und Deckenpaneele beschädigt. Zudem wurden zwei Feuerlöscher entwendet, welche anschließend im Bereich der Straßen Am Mühlenbusch/ Gartenstraße entleert worden sind. Dabei wurden abgestellte KFZ besprüht. Ob hierdurch Schäden entstanden sind ist derzeit noch unklar. Der Schaden in der Schule wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der vorgefundenen Umstände ist anzunehmen, dass mehrere Personen an den Tathandlungen beteiligt gewesen sind. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

