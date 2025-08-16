PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter randalieren in Schulgebäude

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In der zurückliegenden Nacht (Freitag auf Samstag) drangen unbekannte Täter in die Sothenbergschule - Am Mühlenbusch - ein. Im Inneren des Gebäudes randalierten die Personen. So wurden u. a. Bilder von den Wänden gerissen, Inhalte von Schubladen auf den Böden verteilt, Schränke umgeworfen und Deckenpaneele beschädigt. Zudem wurden zwei Feuerlöscher entwendet, welche anschließend im Bereich der Straßen Am Mühlenbusch/ Gartenstraße entleert worden sind. Dabei wurden abgestellte KFZ besprüht. Ob hierdurch Schäden entstanden sind ist derzeit noch unklar. Der Schaden in der Schule wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der vorgefundenen Umstände ist anzunehmen, dass mehrere Personen an den Tathandlungen beteiligt gewesen sind. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 02:24

    POL-HI: Gasaustritt in Supermarkt

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am 15. August 2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in einem Supermarkt in der Straße "Ahnepaule" in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge kam es bei Wartungsarbeiten an einem Kühlsystem zu einem unbeabsichtigten Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Etwa 15 Personen, darunter Kunden, Facharbeiter der Wartungsfirma und ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:58

    POL-HI: Diebstahl aus einer Grundschule

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (weh) Zu einem Diebstahl aus der Asternschule Nordstemmen ist es in der Zeit vom 14.08.2025, 15:50 Uhr, bis zum 15.08.2025, 07:00 Uhr, gekommen. Die Täter:innen gelangten durch ein Fenster in das Lehrerzimmer und entwendete dort unter anderem Bargeld. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren