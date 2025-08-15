Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hauswand beschädigt - Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Marihuana

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hue) - Am Donnerstag, den 14.08.2025, kam es gegen 17:30 Uhr in der Soltmannstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 41-jähriger Mann aus der Gemeinde Lamspringe gemeinsam mit einer 17-jährigen Beifahrerin die Soltmannstraße aus Richtung Hildesheim in Fahrtrichtung Bad Salzdetfurth. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrer des VW Touran nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen die Hauswand eines Fachwerkhauses.

Durch den Aufprall wurden sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin verletzt. Zudem wurde tragendes Gebälk des Hauses beschädigt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde daher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen deutlichen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell