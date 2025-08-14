PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu Diebstählen in Esbeck

Hildesheim (ots)

(zei)Elze - Im Zeitraum zwischen dem 12.08., um 18:00 Uhr und dem 13.08., um 09:00 Uhr, wurden im Ortsteil Esbeck, in der Geseniusstraße und der Straße Auf der Böhne, durch bislang unbekannte Täter diverse elektronische Geräte aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:44

    POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtige nach versuchtem Raub im Bereich des Hildesheimer Hauptbahnhofs in Untersuchungshaft

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hildesheim haben gestern (13.08.2025) Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter 22 und 25 Jahren vollstreckt. Diese stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zum 01.03.2025 im Bereich des hinteren Bahnhofsausgangs einen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:50

    POL-HI: Unbekannte zünden Sonnenschirme an

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch (13.08.2025) haben Unbekannte zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr in der Fußgängerzone die Sonnenschirme mehrerer Gastronomiebetriebe angezündet. Nach ersten Erkenntnissen sind sieben Cafés betroffen. Die Tatorte befinden sich in der Bernwardstraße, der Almsstraße, der Arnekenstraße sowie im Hohen Weg. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:12

    POL-HI: Sattelzug viel zu schnell auf der A 7

    Hildesheim (ots) - Sarstedt/BAB 7 (hos) Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 13.08.2025 ein Sattelzug mit rasanter Fahrweise auf der A 7 in Richtung Hannover gemeldet. Der Sattelzug konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim gegen 08:20 Uhr angetroffen und auf dem Parkplatz An der Alpe kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten der Fahrtenschreiber ausgelesen. Hierbei konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren