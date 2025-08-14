Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu Diebstählen in Esbeck

Hildesheim (ots)

(zei)Elze - Im Zeitraum zwischen dem 12.08., um 18:00 Uhr und dem 13.08., um 09:00 Uhr, wurden im Ortsteil Esbeck, in der Geseniusstraße und der Straße Auf der Böhne, durch bislang unbekannte Täter diverse elektronische Geräte aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell