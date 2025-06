Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau belästigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 35-jährigen Mann. Er soll am Donnerstagabend eine 51-Jährige in der Zollamtstraße begrapscht haben. Die Frau hatte sich daraufhin in einem Supermarkt Hilfe geholt. Da der Tatverdächtige erheblich betrunken war, konnte er nicht befragt werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Frau hatte dem Alkohol zugesprochen. Der Atemalkoholtest zeigte 1,8 Promille an. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

