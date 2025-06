Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bushaltestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere Jugendliche sollen am Donnerstagabend eine Bushaltestelle in der Hauptstraße in Weilerbach beschädigt haben. Ein Zeuge beobachtete die Heranwachsenden gegen 18:20 Uhr und rief die Polizei. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten niemanden mehr antreffen. Fanden allerdings die Informationstafel und den angrenzenden Zaun beschädigt vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

