POL-PDKL: Mann angegriffen

Am frühen Freitagmorgen wurde ein Mann in der Reichswaldstraße von einem Unbekannten angegriffen. Der 43-Jährige war nach eigenen Angaben gegen vier Uhr mit seinem Fahrrad in der Straße unterwegs, als er von dem unbekannten Mann angehalten wurde. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen schlug der Fremde dem Fahrradfahrer mehrfach gegen den Kopf und bedrohte ihn mit einem Messer. Er ließ erst von ihm ab, als eine Frau mit einem großen weißen Hund vorbeikam und den Angreifer aufforderte, dies zu unterlassen. Danach ist sie mit dem Unbekannten gemeinsam in einem der Häuser verschwunden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

