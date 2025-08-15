Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Außenspiegel beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen/ Ahrbergen (jb) - Am Donnerstag, den 14.08.2025, gegen 23:55 Uhr konnte eine Zeugin einen 20-jährigen Giesener beobachten, wie dieser gegen einen Außenspiegel eines Pkw schlug, der in der Birkenstraße parkte. Der Spiegel wurde hierbei beschädigt. Die Zeugin kontaktierte die Polizei und verfolgte den Täter bis zum Eintreffen des Streifenwagens. Der ggü. den Beamten aggressiv auftretende und deutlich alkoholisierte Täter wurde nach einer Identitätsfeststellung vor Ort in die Obhut einer Angehörigen übergeben. Angaben über die Tathandlung machte er nicht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

