POL-HI: Gasaustritt in Supermarkt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am 15. August 2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in einem Supermarkt in der Straße "Ahnepaule" in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge kam es bei Wartungsarbeiten an einem Kühlsystem zu einem unbeabsichtigten Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Etwa 15 Personen, darunter Kunden, Facharbeiter der Wartungsfirma und Angestellte des Marktes, atmeten in der Folge größere Mengen des Gases ein. Kohlenstoffdioxid ist zwar auch in der Atemluft enthalten, kann aber in hoher Konzentration für den menschlichen Körper schädlich sein.

Durch den Rettungsdienst wurden die Personen vorsorglich untersucht und zur weiteren Abklärung dem Krankenhaus zugeführt. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand der Patienten können derzeit nicht getätigt werden.

Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Wehrstedt, Bad Salzdetfurth und Bodenburg sowie die Hildesheimer Werkfeuerwehr der Firma Bosch konnte die Gefahr gebannt und der Markt gelüftet werden. Neben einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth war außerdem das zuständige Gewerbeaufsichtsamt vor Ort. Die Polizei ermittelt derzeit wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die genaue Ursache des Gasaustritts ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

