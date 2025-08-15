PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus einer Grundschule

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (weh) Zu einem Diebstahl aus der Asternschule Nordstemmen ist es in der Zeit vom 14.08.2025, 15:50 Uhr, bis zum 15.08.2025, 07:00 Uhr, gekommen. Die Täter:innen gelangten durch ein Fenster in das Lehrerzimmer und entwendete dort unter anderem Bargeld. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet hat oder andere Angaben zur Aufklärung der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
