Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bettmar - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / BETTMAR (lud)

Am 16.08.2025, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in der Hildesheimer Straße in Höhe der Hausnummer fünf in 31174 Schellerten OT Bettmar zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem ordnungsgemäß geparkten Ford Focus des Geschädigten zusammen. An dem Ford Focus entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell