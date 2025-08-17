Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bettrum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / BETTRUM (lud)

Am 16.08.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr, kam es in der Straße An der Graste in Höhe der Hausnummer 31 in 31185 Söhlde OT Bettrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem ordnungsgemäß geparkten VW Lupo der Geschädigten zusammen. An dem VW Lupo entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell