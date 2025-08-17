Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 16.08.2025, in der Zeit von ca. 20:00 - 20:18 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Voss-Straße 12 in Sarstedt. Ein roter Jaguar, welcher auf dem Parkplatz stand, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursache entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

