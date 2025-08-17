PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 16.08.2025, in der Zeit von ca. 20:00 - 20:18 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Voss-Straße 12 in Sarstedt. Ein roter Jaguar, welcher auf dem Parkplatz stand, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursache entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 21:00

    POL-HI: Dank aufmerksamer Zeugin Trunkenheitsfahrt beendet

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am Freitagnachmittag, den 15.08.2025, gegen 17:00 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin der Polizei einen PKW, welcher durch auffällige Fahrweise aufgefallen ist. Aufgrund der Fahrweise bestand für die Zeugin der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizei Bad Salzdetfurth konnte den 43-jährigen ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 20:45

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bettmar - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / BETTMAR (lud) Am 16.08.2025, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in der Hildesheimer Straße in Höhe der Hausnummer fünf in 31174 Schellerten OT Bettmar zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:41

    POL-HI: Unbekannte Täter randalieren in Schulgebäude

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (web) - In der zurückliegenden Nacht (Freitag auf Samstag) drangen unbekannte Täter in die Sothenbergschule - Am Mühlenbusch - ein. Im Inneren des Gebäudes randalierten die Personen. So wurden u. a. Bilder von den Wänden gerissen, Inhalte von Schubladen auf den Böden verteilt, Schränke umgeworfen und Deckenpaneele beschädigt. Zudem wurden zwei Feuerlöscher entwendet, welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren