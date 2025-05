Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leicht verletzt

Suhl (ots)

Dienstagmorgen fuhr eine 43-jährige Autofahrerin auf der Ilmenauer Straße in Suhl in Richtung Schmiedefeld. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs mit der Carl-Fiedler-Straße überquerte eine 13-Jährige die Fahrbahn. Laut der Angaben der Pkw-Fahrerin sowie eines weiteren Zeugen lief das Mädchen bei roter Ampel über die Straße, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam. Die 13-Jährige gab an bei grüner Ampel gelaufen zu sein. Die Fußgängerin kam leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0114617/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell