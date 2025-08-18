PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (bub) - Am 17.08.2025, in der Zeit zwischen 15:00 und 17:30 Uhr, ist es zu einer Unfallflucht in der Josef-Hartje-Straße in Harsum gekommen. Ein dort geparkter schwarzer VW Passat wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug stark beschädigt. Aufgrund der Schäden ist von einem großen Fahrzeug, beispielsweise einem Traktor, auszugehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

