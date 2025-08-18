Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Algermissen (bub) - Am 17.08.2025, in der Zeit von 01:00 bis 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrzeug im Bereich der Hottelner Straße in 31191 Algermissen. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines BMW Z4 ein. Ob Gegenstände aus dem Inneren entwendet wurden, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

