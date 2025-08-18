Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohungslage mit Waffen in nachbarschaftlicher Gemeinschaft. Täter vorläufig festgenommen.

Hildesheim (ots)

Alfeld/Godenau (agu). Am Sonntagnachmittag, dem 17.08.2025, kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Polizeieinsatz in Alfeld OT Godenau, Straße Am Rothenberg, nachdem ein 25-jähriger Mann seinem 28-jährigen Nachbarn akut mit dem Tod gedroht hatte.

Das 28-jährige Opfer erschien in den Nachmittagsstunden in der Alfelder Polizeidienststelle und berichtete, von seinem psychotisch wirkenden Nachbarn in der Vergangenheit immer wieder in unterschiedlicher Form bedroht worden zu sein, wobei es auch schon zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen war. Am Sonntagvormittag hatte der 25-jährige Alfelder seinem 28-jährigen Nachbarn akut damit gedroht, ihn auf martialische Weise töten und sich selbst im Anschluss suizidieren zu wollen.

Es meldeten sich wenig später weitere Zeugen aus der Nachbarschaft bei der Polizei. Diese wussten durch persönliche Kontakte aus der Vergangenheit, dass der 25-jährige Deutsche im Besitz von Armbrust, Machete, diversen Jagdmessern und einer säurehaltigen, ätzenden Substanz sein sollte.

Die Polizei setzte daraufhin am Einsatzort mehrere Aufklärungskräfte und Streifenwagen ein, um einen Zugriff in der Wohnung des Täters vorzubereiten und durchzuführen. Noch bevor es dazu gekommen war, konnte der 25-Jährige nach eigenständigem Verlassen des Wohnhauses in den späten Abendstunden widerstandslos festgenommen werden. Dabei wurden von ihm mehrere Messer am Körper getragen. Die Gefährdung Dritter konnte während der gesamten polizeilichen Präsenz ausgeschlossen werden.

Im Anschluss wurde der Täter aufgrund seines psychotischen Zustands mit akuter Fremd- und Eigengefährdung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Im Rahmen der heute stattgefundenen Durchsuchung seiner Wohnung durch Kräfte des PK Alfeld konnten die von den Nachbarn bezeichneten Waffen, darunter zwei Armbrüste mit Pfeilen und Bolzen, Machete sowie salzsäurehaltige Stoffe, aufgefunden und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wird gegen den 25-Jährigen eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell