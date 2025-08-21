PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen am Roten Berg

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochnachmittag, 20.08.2025, führten Beamtinnen und Beamte der Verfügungseinheit Hildesheim eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung am Roten Berg durch.

Anlass hierfür waren wiederholte Verkehrsunfälle in der Vergangenheit, die unter anderem auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen sind.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahme wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um vorwerfbare 37 km/h überschritten hatte. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister zu.

Die Polizei Hildesheim weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, insbesondere auf kurvenreichen Straßen die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten. Angepasste Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit. Mit dem Ziel das Unfallrisiko zu senken und die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen, werden auch zukünftig derartige Kontrollen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

