POL-RZ: Gelenkbus auf Autobahn verunfallt

18. August 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.08.2025 - BAB 24 / Sachsenwald

Am Samstagvormittag (16. August 2025) kam es auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Grande und Witzhave zu einem Verkehrsunfall mit einem Gelenkbus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 08:55 Uhr ein Gelenkbus im Schienenersatzverkehr die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Bus durchbrach die Mittelschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt waren neben dem 34- jährigen spanischen Busfahrer zwölf Fahrgäste im Alter zwischen 6 und 85 Jahren. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Busfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, sowie fünf Fahrgäste leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn teilweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Gegen 13:30 Uhr wurde die Vollsperrung in beide Fahrtrichtung wieder aufgehoben. Bis zur Reparatur der Mittelschutzplanke kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, da in Höhe der Unfallstelle die linken Fahrstreifen (Richtung Berlin und Hamburg) voraussichtlich gesperrt bleiben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Bus sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

