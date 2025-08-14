PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung - 84-jähriger Seniorin aus Groß Grönau vermisst - Polizei bitte um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

  • Bild-Infos
  • Download

Ratzeburg (ots)

Seit gestern Abend (13.08.2025) 23.30 Uhr, wird die 84-jährige Sieglinde H. Aus Groß Grönau vermisst. Aufgrund einer Demenzerkrankung und damit verbundener Orientierungslosigkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Frau H. ist ca. 165 cm groß, von schlanker Statur und trägt kurze weiße Haare.

Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

