POL-RZ: Sattelzug durchbricht Brückengeländer und stürzt herab - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

13. August 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.08.2025 - BAB 24 / Gudow

Gestern (12. August 2025) kam es gegen 12:55 Uhr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Gudow und Hornbek, zu einem Verkehrsunfall.

Der abgestürzte Sattelzug konnte durch eine Spezialfirma geborgen werden. Gegen 01:30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg freigegeben. Die Sperrung des Hauptfahr- und Standstreifens wird noch längere Zeit andauern.

