POL-RZ: Sattelzug durchbricht Brückengeländer und stürzt herab - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

13. August 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.08.2025 - BAB 24 / Gudow

Gestern (12. August 2025) kam es gegen 12:55 Uhr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Gudow und Hornbek, zu einem Verkehrsunfall.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6095552

Der abgestürzte Sattelzug konnte durch eine Spezialfirma geborgen werden. Gegen 01:30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg freigegeben. Die Sperrung des Hauptfahr- und Standstreifens wird noch längere Zeit andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

