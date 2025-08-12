PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Umweltermittlungsdienst sucht Zeugen nach unerlaubter Abfallbeseitigung

POL-RZ: Umweltermittlungsdienst sucht Zeugen nach unerlaubter Abfallbeseitigung
Ratzeburg (ots)

12.08.2025 | Kreis Stormarn | 06.08.2025 - Bargteheide

Dreiste Täter haben im Naturschutzgebiet Bargteheider Moor in Bargteheide 140 Kanister mit nicht näher bekanntem Inhalt entsorgt.

Den Bargteheider Beamten wurden am 06.08.2025 eine illegale Müllablagerung im Naturschutzgebiet Bargteheider Moor mitgeteilt. Dort fanden sie 140 Kanister (100 a 20 Liter und 40 a 5 Liter) vor, die mit unbekannten Flüssigkeiten befüllt waren.

Da es sich nach dem ersten Eindruck um umweltschädliche Flüssigkeiten gehandelt haben könnte, wurde die Feuerwehr Bargteheide und der Gefahrgutlöschzug des Kreises Stormarn hinzugezogen. Diese übernahmen die erste Sicherung bis eine beauftragte Spezialfirma die ordnungsgemäße Entsorgung durchführte.

Der Umweltermittlungsdienst des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Kanister geben kann, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Naturschutzgebietes Bargteheider Moor beobachtet habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04531/501 - 531.

Ein ähnlich gelagerter Fall beschäftigt auch die Ermittler aus dem Kreis Segeberg. Auch dort wurden eine Vielzahl von Kanistern (in Tangstedt/Kreis Stormarn) mit unbekannten Flüssigkeiten in der Natur illegal entsorgt. Siehe dazu die erfolgte Pressemitteilung unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6092411

Ein Tatzusammenhang wird hier überprüft und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

