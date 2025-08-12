PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wurde Reizgas in einem Bus versprüht?

Ratzeburg (ots)

12. August 2025 | Herzogtum Lauenburg| 11.08.2025 - BAB 24 / Möhnsen

Mehrere Fahrgäste eines Busses klagten gestern Abend (11.08.2025) über Augen- und Atemwegsreizungen sowie Übelkeit.

Der Bus war auf der BAB 24 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als gegen 21.05 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Talkau mehrere Fahrgäste plötzlich über körperliches Unwohlsein klagten.

Der 51-jährige Busfahrer stoppte daraufhin seine Fahrt in Höhe Möhnsen auf einem Pendlerparkplatz, so dass die 28 Fahrgäste (6 Frauen und 22 Männer) aussteigen konnten.

Der Anhalteort des Busses wurde umgehend von diversen Rettungs- und Einsatzkräften aufgesucht, so dass die Fahrgäste noch vor Ort versorgt werden konnten. Eine 50-Jährige aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg wurde dennoch anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass möglicherweise Reizgas versprüht worden ist. Das Polizeirevier Schwarzenbek hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:09

    POL-RZ: Brandstiftung an Oldesloer Stadtschule und einem Fahrzeug - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 11.August 2025 | Kreis Stormarn | 10.08.2025 - Bad Oldesloe Am Sonntagnachmittag (10.08.2025), gegen 15.40 Uhr, löste ein Brandmelder im Gebäude der Stadtschule Bad Oldesloe, in der Salinenstraße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Flurbereich bereits stark verqualmt. Durch die Einsatzkräfte wurde umgehend mit den Löscharbeiten ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:59

    POL-RZ: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

    Ratzeburg (ots) - 11.August 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.08.2025 - Klempau Samstagvormittag (09.08.2025) verunglückte ein Motorradfahrer zwischen Berkenthin und Klempau schwer. Der 58-jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Kradfahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg die Dorfstraße bei Klempau, aus Berkenthin kommend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren