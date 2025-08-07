Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Stormarn) - Unbekannte entsorgen diverse Kanister mit unbekannter Flüssigkeit in der Natur - Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Tangstedt(Kreis Stormarn) (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (06.08.2025) haben unbekannte Personen im Bereich Wulksfelder Weg/Wulksfelder Damm eine große Anzahl an Kanistern mit nicht näher bekanntem Inhalt entsorgt.

Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei Tangstedt eine illegale Müllentsorgung bekannt gegeben. An der Zuwegung zum Wanderparkplatz lagen insgesamt 105 Kanister (Größe 20 - 25 Liter) im Grünstreifen am Wegesrand bzw. in Teilen auch in einem fließenden Gewässer. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich beim Inhalt um Altöle und Reinigungsmittel gehandelt haben.

Die Feuerwehr Wulksfelde und ein Gefahrgutlöschzug des Kreises Stormarn übernahmen die erste Sicherung der gefährlichen Abfälle. Für den Abtransport und die ordnungsgemäße Entsorgung musste eine weitere Spezialfirma beauftragt werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren sechs Stunden im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen keine Flüssigkeiten aus, so dass von keiner konkreten Umweltschädigung auszugehen ist.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie einer versuchten Gewässerverunreinigung ein. Der Umweltermittlungsdienst vom PABR Bad Segeberg führt die Ermittlungen.

Wer hat am späten Dienstagabend oder in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Wanderparkplatzes gesehen? Wer hat Hinweise zur Herkunft der Kanister? Sachdienliche Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegen.

