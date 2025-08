Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (05.08.2025) ist es in der Goethestraße in Elmshorn zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen.

Gegen 04.00 Uhr hatte der Bewohner einer Wohneinheit im Erdgeschoss innerhalb eines Gebäudekomplexes zweimal verdächtige Geräusche an seiner Haustür gehört. Es gelang dem Wohnungsinhaber zwei männliche Täter, die sich gewaltsam Zutritt in das Objekt verschaffen wollten, zu verscheuchen.

Der erste Täter war schlank und soll eine dunkle Jacke, hellblaue Jeans sowie schwarze Schuhe getragen haben. Der zweite Täter trug ebenfalls eine dunkle Jacke, eine schwarze Hose und einen Rucksack über die Schulter.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. In dem Zusammenhang suchen die Kollegen nach Zeugen, die die beiden Täter gesehen haben oder die zur Tatzeit sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 oder per Email, SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell