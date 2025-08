Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bevern - Zahlreiche Verstöße am Stoppschild

Bevern (ots)

Am 04.08.2025 (Montag) hat das Polizeirevier Elmshorn eine Kontrolle der Straßenkreuzung Steinfurth/Elmshorner Straße/Seether Weg durchgeführt. Die Kreuzung sei als Unfallschwerpunkt zu sehen und das Interesse der umliegenden Anwohner an einer Überwachung dieser Kreuzung sei groß.

Die Kontrolle wurde in der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr mit insgesamt fünf Beamten durchgeführt. In dieser Zeit konnte bei 15 Verkehrsteilnehmern ein nicht ordnungsgemäßes Verhalten an dem dortigen Verkehrszeichen 206 (Stopp-Schild) festgestellt und geahndet werden.

Ein folgenloser Verstoß durch Missachten eines Stoppschildes wird mit 10,- Euro Verwarnungsgeld geahndet. Sollte ein Verkehrsteilnehmer durch den Verstoß andere gefährden, so hat der Fahrer/die Fahrerin mit einem Bußgeld von 70,- Euro und einem Punkt zu rechnen. Sofern es sogar zu einem Schaden kommt, steigt das Bußgeld auf 85,- Euro plus ein Punkt.

Zumindest bei dieser Kontrolle blieben alle Verstöße ohne Gefährdung oder Schädigung anderer.

