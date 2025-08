Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt - Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden

Norderstedt (ots)

Am Montag (05.08.2025) ist es in der Ulzburger Straße kurz hinter der Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad gekommen, bei dem eine Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17:00 Uhr ein 83-jähriger Norderstedter mit seinem Mercedes GLK die Ulzburger Straße in Richtung Norden. Beim Abbiegen auf ein Grundstück kam es zum Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden Pedelecfahrerin, die zu Boden stürzte und unter das Fahrzeug geriet.

Die 30-jährige Norderstedterin verletzte sich schwer, wobei die behandelnden Ärzte am gestrigen Abend eine Lebensgefahr nicht ausschließen konnten. Aktuelle Informationen zum Gesundheitszustand der Frau liegen der Polizei nicht vor.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel übernahm ein Sachverständiger vor Ort die Unfallaufnahme. Der Pkw wurde für eine weitere Begutachtung zunächst sichergestellt.

Die Polizei Norderstedt leitete gegen den Mercedes-Fahrer, ein deutscher Staatsbürger, ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung ein.

