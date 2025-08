POL-SE: Norderstedt - Unbekannte sprechen Mann aus Auto heraus an und rauben Bargeld - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hemdingen (ots) - Am 03.08.2025 (Sonntag) ist es in der Zeit von 01.08 Uhr und 07.15 Uhr zum Diebstahl eines Pkw-Toyota Hilux gekommen. Der Schaden wird mit ca. 70.000,- Euro beziffert. Lt. einem empfangenen Signal stand der schwarze Toyota mit Pinneberger Kennzeichen um 01.08 Uhr noch an seinem Abstellort in der Dorfstraße. Als der Eigentümer seinen Pkw gegen 07.15 ...

