Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Unbekannte Täter scheitern bei Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am 31.07.2025 (Donnerstag) ist es um 03.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Doppelhaushälfte in der Querstraße gekommen.

Zur angegebenen Zeit hörte eine Bewohnerin ein lautes Geräusch und sah dann zusätzlich noch den Lichtschein einer Taschenlampe. Als sie dann von dem oder den Täter/-n bemerkt wurde, ergriffen diese die Flucht in unbekannte Richtung.

Bei Nachsicht wurde festgestellt, dass der oder die Täter bereits ins Haus eingedrungen waren und angefangen hatten, Schränke und Schubladen eines Raumes nach möglichen Wertgegenständen zu durchsuchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Eine Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise von möglichen Zeugen über Auffälligkeiten in Tatort-/Tatzeitnähe werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell