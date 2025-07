Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sarrieshoop - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannt entwenden Bargeld

Klein Offenseth-Sarrieshoop (ots)

In der Nacht auf Dienstag (29.07.2025) ist es in der Horster Landstraße, Abschnitt zwischen Horst und Autobahn, zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Bargeld entwendete.

Im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 07:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Objekt und entnahmen knapp über 300 Euro Bargeld aus einer Handtasche. Anschließend flüchtete man durch das Fenster und weiter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und fragt nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen in Tatortnähe machen können?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell