Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

A 23 - Fahrer eines Betonmischers verhinderte Lkw-Brand

A 23-Pinneberg (ots)

Am 1.08.2025 (Freitag) ist es gegen 06.30 Uhr zu einem Reifenbrand an einem Lkw zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Mitte und Pinneberg-Nord in Fahrtrichtung Norden gekommen. Der Fahrer eines Betonmischers leistete Hilfe.

Zur Einsatzzeit kam es zu einem Feuer am vorderen rechten Reifen eines Lkw. Dies bemerkte der Fahrer eines Betonmischers und hielt hinter dem geschädigten Fahrzeug. Da der Betonmischer über ausreichend Wasser verfügte, schloss der Fahrer einen Schlauch an, um den brennenden Reifen zu löschen. Mit seinem schnellen Eingreifen verhinderte der Mann das Übergreifen der Flammen auf das Fahrerhaus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Helfer den Einsatzort bereits wieder verlassen und seine Fahrt fortgesetzt.

Ein Servicewagen führte einen Reifenwechsel durch und der Lkw konnte dann vom Ereignisort weggefahren werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell