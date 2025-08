Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hemdingen - Unbekannte stehlen Pkw - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Hemdingen (ots)

Am 03.08.2025 (Sonntag) ist es in der Zeit von 01.08 Uhr und 07.15 Uhr zum Diebstahl eines Pkw-Toyota Hilux gekommen. Der Schaden wird mit ca. 70.000,- Euro beziffert.

Lt. einem empfangenen Signal stand der schwarze Toyota mit Pinneberger Kennzeichen um 01.08 Uhr noch an seinem Abstellort in der Dorfstraße. Als der Eigentümer seinen Pkw gegen 07.15 Uhr nutzen wollte, stand der Wagen nicht mehr an seinem Abstellort.war das Fahrzeug weg.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nun Zeugen, denen gegebenenfalls etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Diesbezügliche Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminium- bzw. Schlüsselhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell