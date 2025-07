POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (10.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Waxensteinstraße. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Toyota, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen ...

mehr