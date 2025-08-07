Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Hinweise nach diversen Sachbeschädigungen in einer Nacht an Fahrzeugen, Bushaltestellen und Blitzeranhänger

Elmshorn (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (06.08.2025) ist es im Elmshorner Stadtgebiet durch Sprühfarbe und Demolierungen zu diversen Sachbeschädigungen gekommen.

Die Polizei Elmshorn leitete nach bisherigem Stand insgesamt 17 Strafverfahren zu Sachbeschädigungen ein, die alle in einem Zeitraum von Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr, von unbekannten Personen begangen wurden.

Im Einzelnen zerstörten die Unbekannten Glasscheiben an zwei Bushaltestellen im Heidmühlenweg und in der Morthorststraße, beschädigten ein Glaselement am Eingang der Grundschule in der Mommsenstraße sowie beschmierten ein Blitzeranhänger in der Ansgarstraße und insgesamt 13 parkende Pkw mit Sprühfarbe. Die Pkw standen in den Straßen im Bereich vom Heidmühlenweg nördlich bis zur Timm-Kröger-Straße.

Der summierte Sachschaden konnte bisher noch nicht abschließend benannt werden. Die Schadenshöhen der drei genannten Sachbeschädigungen an Glas lagen bei knapp 3.000 Euro. Hinzu werden die Reinigungskosten der beschmierte Gegenstände kommen, die mindestens in einem hohen vierstelligen Bereich liegen dürften.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten, kann zum jetzigen Zeitpunkt von einem Zusammenhang ausgegangen werden.

Die Polizei Elmshorn führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen werden.

Wer hat einzelne Personen oder eine Personengruppe zur Nachtzeit in den genannten Bereichen beobachtet, die mit Sprühfarbe hantierten oder Glasscheiben zerstörten? Kann die Tatzeit näher eingegrenzt werden oder sind weitere Sachbeschädigungen in dieser Nacht geschehen, die bisher polizeilich noch nicht bekannt geworden sind?

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell