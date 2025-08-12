PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchter Einbruchstat

Ratzeburg (ots)

12. August.2025 | Kreis Stormarn | 11.08.2025 - Großhansdorf

Gestern (11.08.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hoisdorfer Landstraße in Großhansdorf.

Bislang unbekannte Täter versuchten während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 08.30 Uhr und 20.00 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses einzudringen, was misslang.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Hoisdorfer Landstraße im Tatzeitraum geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

