POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Prinzhöfte +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth ist am Dienstag, 18. März 2025, gegen 05:05 Uhr, eine Person schwer verletzt worden Der 33-jährige Mann aus Bremerhaven war mit einem VW auf der B212 in Richtung Berne unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Elsfleth geriet er in Höhe einer ...

