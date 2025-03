Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth ist am Dienstag, 18. März 2025, gegen 05:05 Uhr, eine Person schwer verletzt worden

Der 33-jährige Mann aus Bremerhaven war mit einem VW auf der B212 in Richtung Berne unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Elsfleth geriet er in Höhe einer Tankstelle in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit dem VW eines 60-jährigen Delmenhorsters.

Ersthelfer befreiten den nicht ansprechbaren 33-Jährigen aus seinem Auto und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese stuften die Verletzungen des Mannes als schwer ein und forderten für den Transport einen Rettungshubschrauber an, mit dem er schließlich in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der 60-jährige Delmenhorster und sein 39-jähriger Beifahrer aus Ganderkesee erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Weil beim 33-Jährigen der Verdacht einer möglichen Alkoholisierung bestand, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Im Krankenhaus war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnet wurde. Auf Anordnung beschlagnahmt wurde außerdem das Smartphone des Unfallverursachers, das er während der Fahrt genutzt haben könnte.

An den Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der aufgrund des Alters auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt wurde. Es mussten Abschleppunternahmen beauftragt werden. Die Ortsdurchfahrt von Elsfleth war nach dem Unfall gesperrt. Nach dem Abheben des Rettungshubschraubers wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Um 07:45 Uhr konnte auch diese Sperrmaßnahme aufgehoben werden.

