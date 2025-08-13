Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher überrascht! - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Ratzeburg (ots)

13. August.2025 | Kreis Stormarn | 12.08.2025 - Ahrensburg

Gestern Abend (12.08.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Wulfsdorfer Weg in Ahrensburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten gegen 22.20 Uhr zwei unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Balkontür in die Wohnung einzudringen. Durch die verursachten Geräusche schreckten die Bewohner auf. Als diese der Ursache nachgingen, bemerkte sie die bereits offene Balkontür und sahen zwei dunkel gekleidete Männer flüchten. Eine detailliertere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu den zwei Personen oder aber auch zu einem möglichen genutzten Fahrzeug geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell