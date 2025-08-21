Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Bürogebäude - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE / SOTTRUM (lud)

In der Nacht vom 20.08.2025, 16:00 Uhr, auf den 21.08.2025, 07:00 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Ziegeleistraße in 31188 Holle OT Sottrum ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeiten des Bürogebäudes.

Aus dem Inneren des Bürogebäudes wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell