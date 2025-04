Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 25.04. bis 27.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am 26.04.2025, gg. 16:25 Uhr, befuhr der Führer eines Pkw die Straße Feldmark im OT Wiesenhof. Zeugen beobachteten, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll und auf Grund dessen mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und mit einem geparkten Transporter kollidierte. Als der Fahrzeugführer dann sein Fahrzeug umsetzen wollte, kam es zu einer erneuten Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die benötigten Feststellungen zu seiner Art der Beteiligung treffen zu lassen. Im Zuge erster Ermittlungen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer festgestellt werden. Es handelte sich hierbei um einen 16-jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin Am 26.04.2025, gg. 14:27 Uhr, beabsichtigte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer, sein Fahrzeug zu starten und mit diesem im Anschluss daran den Ereignisort zu verlassen. Beim Startvorgang übersah der Fahrzeugführer allerdings, dass ein Gang eingelegt gewesen ist. Als das Fahrzeug dann aufgrund des eingelegten Ganges einen "Satz" nach vorne machte, wurde der Fuß einer 28-jährigen Fußgängerin überrollt und das Fahrzeug stieß danach noch gegen ein am Unfallort aufgestelltes Baugerüst. Die Fußgängerin wurde in Folge des Unfallgeschehens leicht verletzt und in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufbruch von Zigarettenautomaten In der Zeit vom 25.04.2025, gg. 09:00 Uhr, bis zum 26.04.2025, ebenfalls gg. 09:00 Uhr, wurde ein im Bereich der Werftstraße im OT Bant aufgestellter Zigarettenautomat und bisher nicht bekannte Weise gewaltsam geöffnet. Aus diesem so geöffneten Automaten entwendeten die Täter dann den kompletten Inhalt an Zigaretten und Bargeld. Ein weiterer Aufbruch ereignete sich in der Zeit bis zum 27.04.2025, gg, 08:40 Uhr. Auch hier wurde der Automat gewaltsam geöffnet und der Inhalt entwendet. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am 26.04.2025, gg. 14:25 Uhr, beabsichtigt eine 51-jährige Pkw-Fahrerin, von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Posener Straße im OT Fedderwardergroden in den fließenden Verkehr einzufahren. Als die Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug anfuhr, kam es zu einer Kollision mit einer 52-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Posener Straße in falscher Richtung befuhr. In Folge der Kollision wurden der Pkw und das Fahrrad leicht beschädigt. Die Radfahrerin wurde darüber hinaus in Folge eines Sturzes leicht verletzt. Brand eines Altpapiersammelbehälters Am 26.04.2025, gg. 23:07 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Mitteilung über den Brand von mehreren Altpapiersammelbehältern im Bereich eines Parkplatzes an Preußenstraße im OT Fedderwardergroden. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der Inhalt eines Altpapiersammelbehälters aus bisher nicht bekannter Ursache in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnte das Übergreifen auf weitere Sammelbehälter verhindert werden. Auch bezüglich dieses Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden.

