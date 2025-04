POL-WHV: Sachbeschädigung einer Glasscheibe einer Bushaltestelle in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - Am 23. April 2025, zwischen 19:30 Uhr und 09:30 Uhr am 24. April 2025, ereignete sich ein Einbruch im Rathaus von Wilhelmshaven. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zum Inneren und entwendeten eine Mikrowelle aus dem Sozialraum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu ...

