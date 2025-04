Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 25.04. bis 27.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Zum Bahnhof, 26340 Zetel/ Neuenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti Mittels blauer Lackfarbe wurde die Steinmauer am "Bienenlehrpfad in den Schlossweiden" besprüht. Die Tat ereignete sich bereits im Zeitraum vom 17.-22.04.2025. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 04451-9230. Ohrbült, 26340 Zetel - Einbruch in Imbiss In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen Schnellimbiss in Zetel eingebrochen. Zielrichtung waren hier Getränke und Bargeld aus zwei Spielautomaten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 04451-9230. Hauptstraße, 26340 Zetel - Gefährliche Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Hauptstraße, im Bereich der dortigen Diskothek. Zwei Tatverdächtige attackierten dort zunächst ein Opfer mittels Tritten und Schlägen. Als ein Zeuge zur Hilfe kam, wurde auch er attackiert. Die Tatverdächtigen setzten nunmehr Pfefferspray gegen die Opfer ein. Die Opfer (17 und 18 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort, wobei ein 18-Jähriger als Tatverdächtiger bereits identifiziert werden konnte.

