POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der Römereschstraße

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr an der Fußgängerampel an der Römereschstraße in Höhe der Kaffee-Partner-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Der Radfahrer ordnete sich vor dem Unfall zunächst auf der Linksabbiegerspur der Römereschstraße (Fahrtrichtung Bramscher Straße) ein, um von dort auf die Kaffee-Partner-Allee abzubiegen. Der 36-jährige Osnabrücker überfuhr sodann die rotzeigende Ampel und fuhr bei grüner Fußgängerampel über den Fußgängerüberweg in Richtung Kaffee-Partner-Allee. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dunkelblauen/schwarzen PKW, welcher die Römereschstraße in Richtung Pagenstecherstraße befuhr. Der 36-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Der Fahrer des PKWs und eine weitere Autofahrerin hielten zunächst an und erkundigten sich nach dem Wohlergehen des Radfahrers. Der nach eigenen Angaben unter Schock stehende Radfahrer, teilte den beiden Verkehrsteilnehmenden mit, dass alles in Ordnung sei, sodass beide ihre Fahrt fortsetzten. Der beteiligte Autofahrer verließ dementsprechend die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Im Nachgang stellte der 36-Jährige leichte Verletzungen fest und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der beteiligte Autofahrer wurde wie folgt beschrieben: ca. 175-180 cm groß, ca. 50 Jahre alt, lockige graue/schwarze Haare.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall/-verursacher machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2533 (tagsüber) oder unter -2215.

