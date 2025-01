Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Unfall auf der Osnabrücker Straße mit drei beteiligten Autos

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend fuhr ein 33-Jähriger mit seinem VW Bulli gegen 23:50 Uhr an der Anschlussstelle Natbergen von der A30, Fahrtrichtung Niederlande, ab. Anschließend fuhr der Bissendorfer von der Autobahnausfahrt nach links in Richtung Bissendorf auf die Osnabrücker Straße. Dabei missachtete der Bulli-Fahrer die Vorfahrt eines 18-jährigen Honda-Fahrers (whft. in Bissendorf), welcher ebenfalls die Osnabrücker Straße in Richtung Bissendorf befuhr. Der 18-Jährige konnte folglich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Anschließend kollidierte der Honda mit einem Baum und einem entgegenkommenden BMW. Der 18-jährige Honda-Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 17 Jahren erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Der 33-Jährige und seine sieben Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Ebenso kamen auch die 50-jährige BMW-Fahrerin und ihr Beifahrer ohne Verletzungen davon. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Honda und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Unfalls dauern an.

