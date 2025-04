Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Wolfsburg für Fahrradkontrolltag durch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtgebiet

28.04.2025, 08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Am vergangenen Montag führte die Polizei Wolfsburg einen Fahrradkontrolltag im Wolfsburger Stadtgebiet durch. Im Fokus der Kontrollen stand der Umgang und das korrekte Verhalten von Radfahrenden und anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern gegenüber Radfahrenden. Die Kontrollen fanden hauptsächlich in der Fußgängerzone der Wolfsburger Innenstadt sowie am ZOB statt. Aber auch an anderen Örtlichkeiten wie im Bereich der Wolfsburger Landstraße und Wellekamp waren die Beamten tätig. Insgesamt wurden 65 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, unter anderem wegen des Befahrens der Fußgängerzone mittels E-Scooter bzw. Fahrrad oder aufgrund des Fahrens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Davon ahndeten die Beamten 37 Verstöße, bei den übrigen 28 führten sie verkehrserzieherische Gespräche durch und verwarnten die Betroffenen mündlich. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten zwei Verkehrsteilnehmende fest, deren Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern nicht mehr gültig waren. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell