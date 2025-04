POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall auf der K70 - Zwei Personen verletzt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Bahnhofstraße 24.04.2025, 22:42 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am späten Donnerstagabend eine leerstehende Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Helmstedt in Vollbrand. Verletzt wurde dabei niemand. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Brand über den Notruf, zeitgleich stellte auch eine im Stadtgebiet Helmstedt Streife fahrende Funkstreifenwagenbesatzung das Feuer fest. Die kurze ...

