Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Handwerker

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 21.08.2025, trieben sogenannte falsche Handwerker in der Pepperworth und der Michaelisstraße ihr Unwesen und entwendeten in einem Fall Bargeld und Schmuck.

Gegen 13:00 Uhr erschienen zwei unbekannte Männer an der Haustür einer älteren Dame in der Straße Pepperworth und gaben an, Handwerker zu sein und an den Bauarbeiten der Straße beteiligt zu sein. Daher würde jedoch das Wasser schlecht laufen und sie müssten jetzt den Wasserdruck in der Wohnung der Frau testen. Die Hildesheimerin ging mit einem Mann in das Badezimmer, wo ein Wasserhahn aufgedreht wurde. Die Frau bekam Zweifel und äußerte diese. Daraufhin ging alles ganz schnell, die Männer flüchteten. Dabei sah sie, dass ein dritter Mann an der Tat beteiligt war. Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass die Unbekannten Schubladen geöffnet hatten.

Zu den Tätern sind folgende Details bekannt:

Ein Täter war ca. 180 cm groß, schmal und 25-30 Jahre alt. Er trug einen orangenen Pullover und eine lange schwarze Hose. Er hatte ein schwarze Cappy auf dem Kopf. Der zweite Täter hatte einen Bartansatz. Zudem trug er ein Cappy und war schwarz gekleidet. Zu der dritten Person sind derzeit keine Details bekannt.

Nur wenige Minuten später ereignete sich eine ähnliche Tat. Gegen 13:10 Uhr klingelten drei Männer bei einem Rentnerpaar in der Michaelisstraße und teilten den Hildesheimern mit, dass sie Handwerker der Harzwasserwerke seien. Sie zeigten ihnen Ausweise und gaben an, dass es in der Nähe zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Ein Mann ging daraufhin mit der Frau ins Badezimmer und einer suchte mit dem Senior die Küche auf. Nachdem eine Zimmertür von den Unbekannten geschlossen wurde, wurde der Senior stutzig und rief einen Energieversorger an. Die Männer erklärten daraufhin, dass sie nochmal in den Keller müssten und flüchteten. Die Geschädigten stellten dann fest, dass die Täter mehrere Schränke geöffnet und Bargeld sowie Schmuck gestohlen hatten.

Die Täter wurden von dem Ehepaar wie folgt beschrieben:

Alle drei Täter waren männlich und hätten ein südländisches Erscheinungsbild. Ein Täter sei um die 20 Jahre alt gewesen, hätte ein graues Cappy, ein blaues Oberteil und eine graue Arbeitshose getragen. Ein weiterer Täter würde einen Vollbart tragen, sowie ebenfalls eine graue Arbeitshose. Der dritte Täter sei etwas kleiner und korpulenter gewesen.

Zeugen, die zu den Taten oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler des 3. Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen und prüfen u.a. einen Tatzusammenhang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell