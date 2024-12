Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Von Song inspiriert - Anzeige kassiert

Sassnitz (ots)

Scheinbar inspiriert von einem Song eines Hamburger Künstlers, rief sich am vergangenen Samstag, dem 30. November 2024, ein 45-jähriger Deutscher ein Taxi in Schleswig-Holstein nicht mit dem Ziel Paris, sondern nach Hagen auf der Insel Rügen. Dem 58-jährigen deutschen Taxifahrer kam das zunächst nicht eigenartig vor, also traten sie gemeinsam die Fahrt an.

Am Ziel angekommen, stieg der 45-Jährige am Parkplatz "Zum Königsstuhl" aus und wollte davongehen ohne zu bezahlen. Auf Nachfrage, was mit der Bezahlung sei, äußerte der Fahrgast, dass er kein Geld oder Karten besäße. Er zeigte lediglich seinen Personalausweis vor. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei zur Hilfe.

Der 45-Jährige gab an, lediglich eine Rundreise zu machen und das Geld später überweisen zu wollen. Gegen 15:15 Uhr wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Der Taxifahrer bleibt erstmal auf seiner offenen Rechnung in Höhe von etwa 850 Euro sitzen.

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei in Sassnitz wieder gerufen. Hier teilte ein 49-jähriger deutscher Taxifahrer mit, dass sein Fahrgast nach Schleswig-Holstein wollte, er die Fahrt aber ablehnte. Nun weigere er sich aber aus dem Taxi auszusteigen. Nach einem klärenden Gespräch verließ der 45-Jährige das Taxi.

Später am Abend beschäftigte der augenscheinliche Taxifan die Polizei erneut. Nun wurde er zu einem Bahnhof gebracht, um mit der Bahn seine vermeintliche Rundfahrt fortzusetzen.

Gegen den 45-Jahrigen wurde Anzeige wegen des Verdachts der Erschleichung von Beförderungsleistungen erhoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell