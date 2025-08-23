PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gegen Pkw gefahren und geflüchtet - Polizei sucht mögliche Zeugen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 21.08.2025, 16:00 Uhr, bis zum 22.08.2025, 09:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Dörenberg in 31162 Bad Salzdetfurth.

Nach aktuellem Ermittlungsstand parkte der nunmehr beschädigte Pkw zur oben genannten Tatzeit am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mutmaßlich beim Rangieren (vermutlich beim Ein- oder Ausparken) den geschädigten Pkw der Marke Ford.

Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um einen Schadensausgleich zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die strafrechtlichen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB) in dieser Sache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum unfallverursachenden Kraftfahrzeug tätigen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 23:32

    POL-HI: Polizeieinsatz am Sportplatz in Wehrstedt

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am Abend des 22. August 2025 erhielt die Polizei Bad Salzdetfurth Kenntnis von einer möglicherweise bevorstehenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger versucht haben, einen 16-Jährigen unter einem Vorwand zum Wehrstedter Spotplatz ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 22:31

    POL-HI: Motorradfahrer tödlich verunglückt

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/BETTMAR (erb). Am Nachmittag des 22. August 2025 kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in 31174 Schellerten, Ortsteil Bettmar. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befuhr der 72-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim gegen 16:35 Uhr die Dinklarer Straße, um nach links in die Hildesheimer Straße abzubiegen. Hierbei kommt der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren