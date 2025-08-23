Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gegen Pkw gefahren und geflüchtet - Polizei sucht mögliche Zeugen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 21.08.2025, 16:00 Uhr, bis zum 22.08.2025, 09:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Dörenberg in 31162 Bad Salzdetfurth.

Nach aktuellem Ermittlungsstand parkte der nunmehr beschädigte Pkw zur oben genannten Tatzeit am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mutmaßlich beim Rangieren (vermutlich beim Ein- oder Ausparken) den geschädigten Pkw der Marke Ford.

Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um einen Schadensausgleich zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die strafrechtlichen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB) in dieser Sache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum unfallverursachenden Kraftfahrzeug tätigen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell