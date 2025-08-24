PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt mit entwendetem PKW

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (ep) - In den frühen Morgenstunden des 24.08.2025, gegen 08:00 Uhr, versuchte eine Streifenbesatzung des PK Sarstedts einen PKW zu kontrollieren. Der 17-jährige Fahrer des Fahrzeugs ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und selbst Lautsprecherdurchsagen ließen den Fahrzeugführer nicht anhalten. Aus dem gesamten Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim wurden Fahrzeuge zusammengezogen, um den PKW anzuhalten. Im Rahmen der weiteren Verfolgung beschädigte der Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel und setzte zwischenzeitlich seine Flucht über brachliegende Felder, sowie ein fast erntereifes Maisfeld, fort. Hier konnte sich ein zufällig vorbeikommender Jogger durch einen Sprung zur Seite glücklicherweise einen Zusammenstoß verhindern. An der Waldgrenze zum Hildesheimer Wald konnten schließlich drei der vier im Fahrzeug befindlichen Personen festgenommen werden, da alle Personen das Fluchtfahrzeug verließen. Der eigentliche Fahrzeugführer setzte seine Flucht durch den Hildesheimer Wald zu Fuß fort, konnte anschließend jedoch durch weitere Fahndungskräfte im Bereich Sorsum ebenfalls festgenommen werden. Bereits während der Verfolgung konnte festgestellt werden, dass der PKW im Bereich Bad Salzdetfurth entwendet und ein falsches Kennzeichen an diesem angebracht worden ist. Weiterhin erwarten den Fahrzeugführer Strafanzeigen wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zusätzlich wird gegen einen weiteren 17-jährigen Insassen ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eröffnet, da diese zuvor intoxikiert ebenfalls den PKW geführt haben soll. Auch diese Person war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

