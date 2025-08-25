Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an mehreren Pkw's in der Königsberger Straße in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) In der Nacht von Samstag (23.08.2025) auf Sonntag (24.08.2025) kam es nach 02:00 Uhr zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw's, die zur Tatzeit in der Königsberger Straße in 31008 Elze geparkt waren. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell