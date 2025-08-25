PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an mehreren Pkw's in der Königsberger Straße in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) In der Nacht von Samstag (23.08.2025) auf Sonntag (24.08.2025) kam es nach 02:00 Uhr zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw's, die zur Tatzeit in der Königsberger Straße in 31008 Elze geparkt waren. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 17:35

    POL-HI: Verfolgungsfahrt mit entwendetem PKW

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (ep) - In den frühen Morgenstunden des 24.08.2025, gegen 08:00 Uhr, versuchte eine Streifenbesatzung des PK Sarstedts einen PKW zu kontrollieren. Der 17-jährige Fahrer des Fahrzeugs ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und selbst Lautsprecherdurchsagen ließen den Fahrzeugführer nicht anhalten. Aus dem gesamten Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim wurden Fahrzeuge ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 03:37

    POL-HI: Briefkasten gesprengt

    Hildesheim (ots) - Giesen/Ahrbergen (jb) - Eine männliche Person hat am 23.08.25 gegen 23:13 Uhr vermutlich mit einem Böller den Briefkasten eines Hauses in der Straße Fürstenhall gesprengt. Es existieren Videoaufnahmen vom Täter. Es handelt sich um eine männliche, schlanke Person im Alter von geschätzten 20 Jahren. Zeugen, die eine Person zur Tatzeit im Nahbereich gesehen haben oder andere Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 03:36

    POL-HI: Unfall im alkoholisierten Zustand

    Hildesheim (ots) - Giesen (jb) - Am 23.08.2025, gg. 13.15 Uhr befuhr eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt die K509 von Rössing in Richtung Giesen. In einer Linkskurve kurz vor Giesen, kamen sie auf einen Unfall zu. Ein 20-jähriger Mann aus Rumänien kam in seinem BMW vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein Straßenschild und blieb im Straßengraben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren